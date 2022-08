Hajduk Split-Villarreal: croatas em maus lençóis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hajduk Split e Villarreal defrontam-se na noite de quinta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão da final do playoff de acesso à fase de grupos da Conference League, num encontro em que os espanhóis entram em campo com uma vantagem de dois golos, depois do 4-2 conseguido na primeira mão da eliminatória.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Hajduk Split registou duas vitórias (Vitória de Guimarães e Lokomotiv Zagreb) e três derrotas (Vitória de Guimarães, Dínamo Zagreb e Villarreal), enquanto que o Villarreal somou cinco triunfos consecutivos (Levante, Inter Milão, Valladolid, Hajduk Split e Atlético Madrid).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o segundo duelo de sempre entre as duas formações.