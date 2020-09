Hamburgo-Fortuna Düsseldorf: arranca a 2.Bundesliga

Aí está o arranque da 2.Bundesliga, com um embate entre Hamburgo e Fortuna Düsseldorf marcado para o início da noite desta sexta-feira no Volksparkstadion, um palco que volta a receber uma partida do segundo escalão do futebol germânico, isto depois de o conjunto da casa não ter conseguido a subida de divisão.



Já para o Fortuna será o regresso ao segundo patamar do futebol alemão, isto depois de ter sido penúltimo na época passada, a 5 pontos da zona de salvação. Será também uma oportunidade para se enfrentarem duas equipas que tiveram primeiros jogos oficiais bem distintos, já que o Hamburgo foi afastado pelo Dynamo Dresden da Taça da Alemanha, por claros 4-1, ao passo que os de Dusselforf conseguiram vencer em casa do Ingolstadt por 1-0.



A finalizar, olhar para algumas estatísticas vindas já da pré-temporada, como por exemplo o facto de o Fortuna não ter sofrido golos nos últimos três duelos e de em quatro dos últimos cinco jogos se terem registado sempre menos do que 3 golos. Quanto ao Hamburgo, foi a primeira equipa a encaixar em cinco dos últimos sete duelos.