Hamburgo-Hannover: duelo de meio da tabela do campeonato alemão de andebol

Duelo de meio da tabela do campeonato alemão de andebol, com o Hamburgo a receber este sábado a visita do Hannover, numa partida na qual se enfrentarão o 9.º e o 12.º, respetivamente.



Com 14 pontos, o conjunto da casa tem 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, numa campanha na qual conta com uma diferença de golos positiva de 3. Já o Hannover, tem 12 pontos, tendo até ao momento ganho os mesmos seis jogos, mas a diferença reside nas derrotas, com oito no total. Em termos de golos o registo é negativo, de 23.



Em termos individuais, Casper Mortensen é o elemento em destaque na equipa do Hamburgo, com 80 golos até ao momento, ao passo que Jan Forstbauer é o melhor assistente, com 39. Já no lado oposto o destaque é total para Ivan Martinovic, com 77 golos e 33 assistências até ao momento.



Estas duas equipas não se enfrentam de forma oficial desde 2014/15, époc ana qual o Hamburgo venceu por 36-30 no duelo mais recente.

Por Record

Temas

hamburgo

hannover