Hamburgo-Holstein Kiel: visitantes são a segunda equipas com menos derrotas da prova

Hamburgo e Holstein Kiel defrontam-se, este domingo, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 30.ª jornada da 2. Bundesliga, num encontro que irá disputar-se à porta fechada devido à pandemia de Covid-19.

À entrada para esta ronda, o Hamburgo posiciona-se no 3.º lugar da tabela classificativa, com 49 pontos, fruto de 13 vitórias, dez empates e seis derrotas - só o líder Arminia Bielefeld tem menos (2) -, enquanto que o Holstein Kiel encontra-se no 11.º posto, com 38 pontos, após somar dez triunfos, oito empates e onze derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados para o segundo escalão alemão de futebol, o Hamburgo registou duas vitórias (Regensburg e Wehen), dois empates (Greuther Furth e Arminia Bielefeld) e uma derrota (Estugarda), ao passo que o Holstein Kiel somou um triunfo (Estugarda), dois empates (Greuther Furth e Regensburg) e duas derrotas (Bochum e Arminia Bielefeld).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Holstein Kiel com três vitórias nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, contra apenas um do Hamburgo.