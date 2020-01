Hamburgo-Nuremberga: anfitriões em quebra de resultados

Hamburgo e Nuremberga defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 19.ª jornada do segundo escalão de futebol alemão, num encontro que coloca frente a frente duas equipas em posições completamente distintas, mas com resultados recentes muito semelhantes.



À entrada para esta jornada, o Hamburgo posiciona-se no 2.º lugar da tabela classificativa, com 31 pontos, fruto de oito triunfos, sete empates e três derrotas, ao passo que o Nuremberga é 16.º colocado, com 19, fruto de quatro vitórias, sete empates e sete derrotas.



Nos últimos cinco jogos, os registos de ambas as formações não é assim tão distinto. O Hamburgo registou uma vitória (SG Dynamo Dresden), dois empates (Sandhausen e Darmstadt) e duas derrotas (VfL Osnabruck e Heidenheim), o mesmo registo que o Nuremberga: uma vitória (SG Dynamo Dresden), dois empates (Holstein Kiel e Greuther Furth) e duas derrotas (Wehen e Estugarda).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Hamburgo contra nenhum do Nuremberga, tendo ambas as equipas empatado ainda por uma ocasião.

