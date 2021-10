Hammarby-IFK Kristianstad: 5.º contra 7.º no campeonato sueco de andebol

Ainda numa fase inicial da época, Hammarby e IFK Kristianstad encontram-se esta quarta-feira numa partida da quinta jornada do campeonato sueco de andebol, num duelo que colocará frente a frente o 5.º e o 7.º, respetivamente.



Com 4 pontos, fruto de duas vitórias em quatro duelos, o conjunto da casa conseguiu os seus triunfos precisamente a atuar no seu reduto, ao passo que os visitantes entram em campo com a mesma pontuação, mas fruto de somente uma vitória e dois empates.



No confronto direto, de notar que estas duas equipas não se enfrentam desde 2019, época na qual cada equipa venceu o seu jogo caseiro: 31-28 na casa do Hammarby e 35-23 no reduto do IFK Kristianstad.

CÓD 249 Hammarby 2.25 Empate 7.05 IFK Kristianstad 1.62