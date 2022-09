Hannover 96-Hamburgo: separados por 4 pontos na tabela

CÓD 215 Hanôver 96 3 Empate 3,35 Hamburgo 2

Duelo de topo na 2.Bundesliga, com Hannover 96 e Hamburgo a encontrarem-se esta sexta-feira no Heinz-von-Heiden-Arena, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 1.º colocados, respetivamente. Com 21 pontos, o Hamburgo lidera com 2 de avanço para o Paderborn e mais 4 do que o Hannover 96, que ocupa a quarta posição.Apesar de estar atrás na tabela, o Hamburgo surge numa boa fase, já que não perde há sete partidas, sendo que dos nove jogos já disputados esta época apenas numa vez não entrou a ganhar.Quanto ao Hamburgo, não perde há quatro partidas, é a melhor defesa do campeonto e dos últimos cinco jogos foi a primeira equipa a marcar em quatro.No balanço do cnfronto direto nota para o registo de golos do Hannover, que leva cinco jogos seguidos a marcar ao Hamburgo. Nesse período, refira-se, o Hannover venceu dois jogos, houve dois empates e um triunfo do Hamburgo - curiosamente o mais recente, por 2-1.