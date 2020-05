Hannover 96-Karlsruher: anfitriões procuram alcançar lugares cimeiros

Novo encontro a contar para a 2.Bundesliga, desta vez entre Hannover 96 e Karlsruher, duas formações distanciadas por sete pontos na tabela classificativa, que têm alcançado resultados semelhantes nas últimas jornadas.

À entrada para esta ronda, o Hannover posiciona-se no 9.º lugar, com 35 pontos, fruto de nove vitórias, oito empates e nove derrotas, enquanto que o Karlsruher encontra-se no 16.º lugar, com 28 pontos, após somar seis triunfos, dez empates e onze derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato, o Hannover registou três vitórias (Holstein Kiel, Nuremberga e VfL Osnabruck), um empate (Hamburgo) e uma derrota (Arminia Bielefeld), ao passo que o Karlsruher somou dois triunfos (Sandhausen e Darmstadt), um empate (Bochum) e duas derrotas (Nuremberga e Heidenheim).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio que se registou nos últimos cinco duelos entre as duas formações, com cada uma a conquistar dois triunfos e um empate. Nota: apostar em golos de ambas as equipas poderá ser um erro, visto que em quatro dos últimos cinco jogos esse aspeto só se refletiu uma vez, num empate a três (3-3).