Hannover-Hamburgo: acerto de calendário no campeonato alemão de andebol

CÓD 446 Hannover 1.52 Empate 7.1 Hamburgo 2.95

Encontro em atraso da 19.ª jornada do campeonato alemão de andebol, com um embate entre Hannover e Hamburgo, duas equipas que entram nesta partida no 14.º e 11.º postos, com 17 e 22 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o Hamburgo tem também mais duas partidas disputadas do que o seu adversário, pelo que a diferença entre ambas poderá eventualmente ficar desfeita caso o acerto de calendário seja 'limpo'.Olhando ao registo recente, o Hannover venceu dois dos últimos oito encontros, ao passo que o Hamburgo venceu três, sendo que esses três triunfos surgiram nos últimos cinco encontros.Em termos de confronto direto, o Hamburgo venceu na primeira volta em casa por 25-23.