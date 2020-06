Hansa Rostock-FC Magdeburg: hora de jogar as últimas cartadas

Com a 3.Liga a aproximar-se do final, Hansa Rostock e FC Magdeburg encontram-se esta terça-feira no Ostseestadion, numa partida da 31.ª jornada na qual estarão frente a frente o 9.º e o 14.º colocados, respetivamente.



Com 45 pontos, o Hansa entra em campo ainda com esperanças de chegar a uma posição de subida - está a 5 do segundo lugar -, tendo pela frente uma equipa que, por seu turno, ainda tem o fantasma da descida a pairar, já que tem somente 37 pontos, 4 acima da zona de despromoção.



Vindo de uma vitória, o Hansa foi a primeira equipa a marcar em seis dos seus últimos oito encontros, tendo chegado ao descanso na frente em cinco dos últimos sete. Quanto ao FC Magdeburg, vindo de um empate no fim de semana, está claramente no lado oposto da estatística, já que foi a primeira equipa a sofrer em oito dos últimos nove jogos e chegou ao intervalo atrás no marcador em cinco dos mais recentes cinco duelos.



Quanto ao confronto direto, nos últimos cinco jogos houve sempre menos de três golos. Na primeira volta, por exemplo, houve vitória do Hansa por 1-0.