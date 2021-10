Hapoel Jerusalem BC-Pinar Karsiyaka: arranca a Liga dos Campeões

Em jogo da primeira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de basquetebol, os israelitas do Hapoel Jerusalem BC recebem a visita dos turcos do Pinar Karsiyaka, numa partida que pode ser decisiva para cada uma das equipas mostrar os seus trunfos rumo à próxima fase.



Em estreia nesta prova, ambas as equipas chegam a este duelo com pouca rodagem competitiva, já que os israelitas apenas disputaram três jogos (duas vitórias e uma derrota), ao passo que os turcos têm somente duas partidas oficiais jogadas (venceram ambas).



Este será o quarto encontro entre estas duas equipas, depois de uma dupla ronda em 2013, na altura com uma vitória para cada lado - e sempre por parte da equipa da casa.