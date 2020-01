Harlequins-Clermont: visitantes em grande momento

Harlequins e Clermont defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 5.ª jornada do grupo três da Liga dos Campeões de rugby.



Nos cinco jogos realizados para esta competição, os Harlequins somaram quatro triunfos e apenas uma derrota, com os Ulster, ao passo que os Clermont venceram dois e perderam três.



No que toca à classificação do grupo, de notar que os Harlequins são líderes isolados com 20 pontos, enquanto os Clermont estão em 3.º lugar, com 9 pontos.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para as quatro vitórias obtidas pelos Clermont nos encontros realizados com os Harlequins.

CÓD 510 Harlequins 4.34 Empate 20.6 Clermont 1.11