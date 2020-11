Harlequins-Exeter Chiefs: primeiro visita reduto do sexto

Sete meses depois do último confronto, Harlequins e Exeter Chiefs voltam esta sexta-feira a encontrar-se na Premiership britânica, numa partida do campeonato de râguebi britânico que colocará frente a frente o sexto e o primeiro colocados, respetivamente.



Com 74 pontos, os visitantes entram em campo vindos de três vitórias seguidas, uma delas para a Champions, ao passo que a turma da casa, com 51, venceu somente um nos últimos três, incluíndo um desaire nos playoffs da Taça diante dos Sale Sharks.



No que ao confronto direto diz respeito, note-se que na época passada os Harlequins venceram os dois jogos que disputaram, ao passo que na anterior foram os Exeter Chiefs a triunfar em ambos. Como será desta?

CÓD 517 Harlequins 2.44 Empate 19.45 Exeter Chiefs 1.4