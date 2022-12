HBC Nantes-PSG: dia de jogo grande no andebol francês

Dia de jogo grande no campeonato francês de andebol, com o segundo colocado Paris SG a visitar o reduto do terceiro colocado HBC Nantes, num jogo entre duas equipas que estão empatadas pontualmente na tabela, ambas com 24 pontos.



A atuar em casa, o HBC Nantes terá esse favoritismo do seu lado, mas também porque os da capital foram derrotados na ronda anterior pelo Montpellier, o que poderá naturalmente afetar um pouco a confiança.



Olhando ao confronto direto, o Nantes já derrotou esta época o PSG, ao vencer por 37-33 no Troféu dos Campeões. Haverá vingança?

Por Record