HBC Nantes-SC Pick Szeged: à procura da primeira vitória na Champions

CÓD 281 HBC Nantes 1.69 Empate 8 SC Pick Szeged 2.4

Encontro do Grupo B da Liga dos Campeões, com um embate entre HBC Nantes e SC Pick Szeged, duas equipas que no arranque da Champions foram batidos por Vive Kielce e Barcelona, respetivamente. Curiosamente, ambas as equipas perderam por 7 golos: 40-33 no caso do HBC Nantes; 35-28 no do SC Pick Szeged.Com cinco jogos oficiais disputados até ao momento, o HBC Nantes tem apenas uma derrota no registo, precisamente nesta Champions, já que nas restantes, duas no campeonato, uma da Taça e outra no Troféu dos Campeões, venceu sempre. Quanto aos húngaros, têm quatro jogos e também contam apenas com um desaire.Em termos de confronto direto, HBC Nantes e SC Pick Szeged encontraram-se pela última vez em 2018/19, época na qual a vitória foi sempre da vitória caseira. Como será desta vez?