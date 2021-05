HBC Nantes-Veszprém: duelo dos 'quartos' da Champions

Encontro dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, com os franceses do HBC Nantes a receberem a visita dos húngaros do Veszprém, num encontro que colocará frente a frente o sexto e o segundo do Grupo B. Numa série a duas mãos, estarão em confronto duas equipas que acabaram a fase de grupos em bom momento, sendo que é o conjunto húngaro aquele que leva melhor fase contando com os registos internos, com 17 jogos sem perder e 11 a ganhar. Já o Nantes venceu os últimos 5.



Quanto ao confronto direto, o Veszprém leva três jogos seguidos sem perder, incluíndo aquele que foi 'anulado' em março. Já na primeira volta, em setembro, houve vitória por 28-24. Como será desta?

CÓD 360 HBC Nantes 2.89 Empate 8.58 Veszprém 1.49