HC Ambri-Piotta-Biel: visitantes numa pequena crise de resultados

CÓD 336 HC Ambri-Piotta 2,4 Empate 3,75 Biel 2,05

Em jogo do campeonato suíço de hóquei no gelo, HC Ambri-Piotta e Biel encontram-se esta sexta-feira, numa partida que colocará frente a frente o 11.º e o 2.º colocados, respetivamente.Com 41 pontos, o Biel entra em campo melhor colocado, a 11 pontos do líder Genève, que tem mais uma partida disputada (22 contra 21). A atuar fora de casa, Biel não tem sido propriamente muito bem sucedido, totalizando apenas 14 de 27 pontos possíveis (é a 7.ª equipa a jogar fora). Para piorar o registo, o Biel leva já quatro partidas sem ganhar.Quanto ao HC Ambri-Piotta, tem 29 pontos e a atuar em casa não tem sido propriamente feliz, já que tem apenas 14 pontos conquistados nessa condição. Em termos de estatísticas, o HC Ambri-Piotta chegou ao final do primeiro período a perder em seis dos últimos oito jogos.Quanto ao confronto direto, o Biel venceu o primeiro duelo entre estas equipas, com um triunfo por 5-1.