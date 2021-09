HC Erlangen-SC DHFK Leipzig: início de ação no campeonato alemão de andebol

Encontro de abertura do campeonato alemão de andebol tanto para HC Erlangen como para SC DHFK Leipzig, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que na temporada passada terminaram no 13.º e no 6.º postos da fase regular, respetivamente. Estas duas equipas, refira-se, não jogam de forma oficial desde junho, quando disputaram as últimas partidas do campeonato da época passada.



Quanto ao confronto direto, os últimos seis jogos têm um balanço de três vitórias para cada lado, sendo que na época passada houve também um triunfo para cada uma das equipas. Curiosamente, desde 2013 que a vitória vai sempre para a equipa da casa. Irá a tendência ser invertida?

