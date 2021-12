HC Meshkov Brest-Montpellier Handball: duelo de opostos na Champions

Num jogo do Grupo A da Liga dos Campeões, HC Meshkov Brest e Montpellier Handball encontram-se esta quarta-feira em solo bielorrusso, numa partida que colocará frente a frente as duas formações que ocupam posições em extremos da tabela.



Os franceses, com 15 pontos, são líderes destacados na prova, com 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Com Gilberto Duarte no plantel, o Montpellier Handball tem em Julien Bos o melhor marcador (45 golos) e Valentin Porte o melhor assistente, com 9 passes para golo. Apesar da boa fase, o Montpellier Handball vem de um mau resultado no plano interno, com a derrota em casa do Toulouse por 32-26.



Já os bielorrussos têm apenas 3 pontos, fruto de 1 vitória, 1 empate e 7 derrotas. A formação da casa chega a este jogo como uma das piores defesas e com um registo de diferença de golos negativo de -30. Algo que tentarão corrigir neste duelo, contando com a contribuição de nomes como Mikita Vailupau (41 golos até ao momento) e Stas Skube (60 assistências). Para dar um pouco de moral, o Brest conseguiu aquela sua única vitória no jogo mais recente, ao bater o Elverum por 33-32 fora de portas.



Em termos de confronto direto, o Montpellier ganhou na primeira volta, triunfando em casa por 32-26. Essa foi, refira-se, a quarta vitória consecutiva no duelo direto.

Por Record