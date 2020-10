HC Os Tigres-SC Tomar: reencontro agora no campeonato

Depois de se terem defrontado na ronda preliminar que definiu o conjunto de equipas que disputa o campeonato nacional - na altura com vitória dos de Tomar -, HC Os Tigres e Sp. Tomar voltam este sábado a encontrar-se na prova máxima do hóquei em patins português, agora numa partida da 3.ª jornada que colocará frente a frente o 7.º e o 10.º, respetivamente.



Com 3 pontos, fruto de uma vitória diante do Riba D´Ave, o conjunto da casa tentará dar seguimento a esse bom registo, tendo pela frente uma turma de Tomar que até ao momento tem apenas 1 ponto, fruto do recente empate com a AD Sanjoanense.