HC Sochi-Amur Khabarovsk: duas equipas em estreia na KHL

Aí está o arranque da temporada na KHL para HC Sochi e Amur Khabarovsk, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que na época passada ficaram fora dos postos de playoff: o HC Sochi foi décimo no Oeste, com 37 pontos, ao passo que o Amur Khabarovsk foi também décimo no Este, mas com 55 pontos.



Com uma nova temporada pela frente, ambas a equipas tentarão melhor sorte esta época, ainda que a pré-temporada não dê lá grandes indicações. O HC Sochi venceu apenas um dos sete jogos que disputou, ao passo que o Amur Khabarovsk, em seis partidas, triunfou em duas.



Na época passada, refira-se, houve um triunfo para cada lado nos dois duelos de fase regular disputados, ambos resolvidos com margem mínima, um deles apenas no desempate por penáltis. Teremos novamente equilíbrio?

CÓD 329 HC Sochi 2.27 Empate 3.6 Amur Khabarovsk 2.55