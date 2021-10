HC Sochi-Dínamo Riga: duelo de fundo da tabela na KHL

Duelo de equipas da Conferência Oeste da KHL, numa partida entre HC Sochi e Dínamo Riga na qual se enfrentarão as duas piores formações dessa mesma parte do campeonato - o HC Sochi é mesmo a pior da Liga.



Com 8 pontos, a equipa da casa tem somente três vitórias em 15 jogos, entrando em campo após seis derrotas consecutivas.



Quanto aos visitantes, têm 12 pontos e cinco triunfos conquistados, dois deles na última mão cheia de jogos. A atuar fora de casa, refira-se, o Dinamo venceu dois desses encontros, ao passo que o Sochi como visitado triunfou igualmente em duas partidas.



No que ao confronto direto diz respeito há uma vantagem clara do HC Sochi nos últimos seis duelos - venceu cinco - ainda que o Dínamo Riga tenha vencido o mais recente, disputado há uma semana, por 2-1.

CÓD 277 HC Sochi 2.15 Empate 3.65 Dínamo Riga 2.7