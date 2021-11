HC Sochi-Lokomotiv Yaroslavl: duelo no Oeste da KHL

CÓD 403 HC Sochi 4.1 Empate 4.25 Loko. Yaroslavl 1.58

Duelo entre equipas da Conferência Oeste da KHL, com o 11.º colocado HC Sochi a receber a visita do sexto Lokomotiv Yaroslavl, numa partida na qual estarão frente a frente duas formações separadas por 11 pontos.Com 15 vitórias e 14 derrotas, o Lokomotiv venceu cinco dos últimos dez jogos, sendo que duas dessas vitórias foram nos dois duelos mais recentes. Quanto ao HC Sochi, tem 10 triunfos e 19 desaires até ao momento, sendo que curiosamente na última dezena de encontros venceu também os mesmos cinco duelos que conseguiu o Lokomotiv no mesmo período.Quanto ao confronto direto, o Lokomotiv Yaroslavl leva já oito duelos seguidos a ganhar diante deste oponente. Em quatro dos últimos cinco, refira-se, viram-se pelo menos 6 golos no total do jogo.