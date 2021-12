HC Sochi-Novosibirsk: reencontro uma semana depois

CÓD 438 HC Sochi 2.15 Empate 3.6 Novosibirsk 2.75

Em mais um encontro da KHL, o campeonato de hóquei no gelo russo, HC Sochi e Novosibirsk encontram-se esta quinta-feira no Bolshoy Ice Dome, numa partida que colocará frente a frente o 10.º da Conferência Oeste e o 6.º do Este, respetivamente.Com 38 pontos em 34 partidas, os visitantes chegam a este jogo com uma melhor temporada global, mas a verdade é que são os de Sochi aqueles que têm um registo recente mais positivo, com quatro vitórias consecutivas. Apesar disso, o HC Sochi entra em campo com 32 pontos em 34 partidas.De notar que este será o segundo duelo entre estes dois conjuntos, tendo o primeiro sido há uma semana e acabado com triunfo do HC Sochi por 2-1 em casa do Novosibirsk. Irá a história repetir-se?