HC Tatran Presov-Sporting: leões tentam somar mais uma vitória na Liga Europeia

HC Tatran Presov e Sporting defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 8.ª jornada do Grupo B da Liga Europeia de andebol, num encontro em que os leões tentarão dar a mesma resposta que foi dada no último duelo disputado entre as duas equipas.

À entrada para esta ronda, o HC Tatran Presov posiciona-se no 6.º e último lugar, sem qualquer ponto somado, fruto de seis derrotas consecutivas na prova, enquanto que o Sporting encontra-se no 4.º posto, com 6 pontos, após somar três triunfos e duas derrotas até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o HC Tatran Presov registou uma vitória (Topolcany) e quatro derrotas (PPD Zagreb, Sporting, Nimes e Metaloplastika), ao passo que os leões somaram cinco triunfos consecutivos (Boa Hora, Boavista, Xico Andebol, Presov e Gaia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade leonina, uma vez que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o HC Tatran Presov a levar a melhor em apenas uma ocasião.