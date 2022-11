Hebar Pazardzhik-Halkbank Ancara: duelo da Champions de voleibol

CÓD 345 Hebar Pazardzhik 3,1 Empate Halkbank Ancara 1,24

Encontro referente à 3.ª jornada da Pool B da Champions League de voleibol, com os búlgaros do Hebar Pazardzhik a receberem esta quarta-feira a visita dos turcos do Halkbank Ancara, num duelo entre uma equipa que tem duas derrotas e outra que ganhou um jogo e perdeu outro.A atuar em casa, o Hebar Pazardzhik parte em busca da sua primeira vitória na competição, isto depois de nos últimos dois jogos de campeonato ter vencido. Quanto ao Halkbank Ancara, venceu no jogo mais recente desta competição, mas no plano interno foi derrotado no fim de semana.Em termos estatísticos, nota para o total de pontos nos jogos das duas equipas nos últimos dez: o Hebar Pazardzhik tem 168; o Halkbank Ancara chega aos 154. O Hebar Pazardzhik venceu o primeiro set em seis das últimsa oito partidas, ao passo que o Halkbank Ancara fê-lo em sete das mesmas oito.