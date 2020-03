Heerenveen-Ajax: visitantes perderam os últimos dois jogos

Heerenveen e Ajax defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Eredivisie, num encontro que coloca frente a frente dois equipas com algumas dificuldades nos últimos encontros disputados.



À entrada para esta jornada, o Heerenveen posiciona-se no 10.ª lugar, com 33 pontos, fruto de oito triunfos, nove empates e oito derrotas até ao momento na prova, enquanto que o Ajax partilha a liderança da tabela classificativa com o AZ Alkmaar, com 53 pontos, após somar 17 vitórias, dois empates e cinco derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Heerenveen registou uma vitória (Twente), dois empates (Venlo e Den Haag) e duas derrotas (Feyenoord e Vitesse), ao passo que o Ajax somou quatro derrotas (Getafe, Heracles, AZ Alkmaar e Utrecht) e um triunfo (Getafe).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Ajax contra apenas um do Heerenveen, tendo-se registado ainda, pelo meio, um empate (4-4).

CÓD 260 Heerenveen 4.71 Empate 4.14 Ajax 1.47