Heerenveen-Feyenoord: reencontro duas semanas depois

Duas semanas depois do embate da Eredivisie, que acabou com uma vitória inesperada por 3-0 da equipa da casa, Heerenveen e Feyenoord encontram-se esta quinta-feira no Abe Lenstra Stadion, numa partida dos quartos de final de uma Taça da Holanda que pode ser vista como a única esperança de ambas as equipas para conquistar algo esta temporada.



Vindo de três jogos seguidos sem perder e sem sofrer, numa série que começou precisamente diante do Feyenoord, o Heerenveen tentará aumentar o seu bom momento, ainda que saiba que do outro lado estará uma equipa de Eindhoven com o orgulho ferido -especialmente por causa desse desaire de há duas semanas.



Aliás, esse resultado foi mesmo contrário à tendência, que mostra seis vitórias do Feyenoord e dois empates. Um registo que acaba por confirmar duas estatísticas a ter em conta: os de Roterdão foram a primeira equipa a marcar em oito desses duelos, sendo que em seis dos últimos oito ao intervalo já ganhavam.



Por fim, note-se que em seis dos últimos oito jogos entre estas duas equipas se viram pelo menos 3 golos no marcador.

CÓD 236 Heerenveen 3.24 Empate 3.26 Feyenoord 1.78