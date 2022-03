Heerenveen-Heracles Almelo: empatadas na tabela da Eredivisie

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Empatadas na tabela da Eredivisie, com 27 pontos, Heerenveen e Heracles Almelo encontram-se esta sexta-feira no Abe Lenstra Stadion, num duelo da 27.ª ronda que colocará frente a frente o 12.º e o 11.º colocados, respetivamente.



A atuar em casa neste duelo, o Heerenveen vai procurar voltar a vencer depois de dez duelos sem o conseguir fazer, numa série na qual perdeu sete encontros e empatou três. Em oito desses duelos, refira-se, o Heerenveen foi a primeira equipa a sofrer golos. Os dois nos quais tal não sucedeu foram os mais recentes, ambos com o marcador em 0-0. Pawel Bochniewicz é a única baixa.



Quanto ao Heracles, que neste jogo não contará com Elias Oubella, Ismail Azzaoui, Kaj Sierhuis e Rai Vloet, chega a esta partida vindo de um empate e uma derrota, ainda que nos últimos dez jogos tenha um balanço bem mais positivo: três vitórias e quatro empates.



Em termos de confronto direto, na primeira volta houve uma vitória do Heerenveen por 1-0, isto depois de em 2020/21 ter perdido ambas as partidas.

Por Record