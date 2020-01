Heerenveen-Willem II: jogo dos oitavos-de-final da Taça da Holanda

Heerenveen e Willem II defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Holanda, num encontro entre duas formações que golearam na ronda anterior da prova.



No último encontro, o Heerenveen bateu o Excelsior por 3-0, enquanto que o Willem II goleou o HV & CV Quick por 4-0, resultados avolumados que permitiram às duas formações avançar até esta etapa.



Relativamente ao confronto direto entre ambas, destaque para três triunfos do Heerenveen, contra um do Willem II. Pelo meio, registou-se ainda um empate.

