Hellas Verona-Benevento: fecho de jornada na Serie A

No fecho da jornada 6 da Serie A, Hellas Verona e Benevento encontram-se esta segunda-feira no Estádio Marc Antonio Bentegodi, num embate que colocará frente a frente duas equipas que entraram nesta ronda em 8.º e 14.º, respetivamente.



Com 8 pontos, o Hellas Verona chega a este jogo com um longo rol de ausentes (Miguel Veloso, Marco Benassi, Federico Ceccherini, Matteo Lovato, Andrea Favilli, Samuel Di Carmine e Koray Günter) e numa sequência de três jogos seguidos sem vencer na Serie A. Ainda assim, num desses duelos travou mesmo a campeã (sem Cristiano Ronaldo).



Já o Benevento, 14.º com 6 pontos, entra em campo vindo de três derrotas consecutivas, numa sequência na se inclui um desaire que ditou o adeus à Taça de Itália. Por outro lado, nesses três encontros sofreu 11 golos e marcou 5, algo que poderá indicar que nesta partida a estatística dos golos (mais do que 3) poderá funcionar, tal como se viu em cinco dos últimos seis jogos.



A finalizar, olhar ao confronto direto, que denota um equilíbrio bastante interessante, com três vitórias do Benevento, duas do Verona e um empate na última meia dúzia de jogos.

CÓD 179 Hellas Verona 2.05 Empate 3.48 Benevento 3.6