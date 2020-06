Hellas Verona-Cagliari: duelo com a permanência na mira

Separados por quatro posições e três pontos na tabela, Hellas Verona e Cagliari encontram-se este sábado em partida da 26.ª jornada da Serie A, num duelo no qual terão como principal objetivo amealhar pontos para carimbar desde já a permanência no principal campeonato transalpino.



Sem jogarem desde inícios de março, ambas as equipas não têm grandes pontos de análise estatística, mas convém frisar que o Cagliari vivia uma péssima fase pré-paragem, já que não venceu nenhum dos últimos doze encontros, sofreu golos em 16 e perdeu nos três mais recentes. Um cenário inverso aos de Verona, que nos últimos dez jogos apenas perderam um - curiosamente o mais recente -, vencendo quatro e empatando cinco.



Quanto ao confronto direto, na primeira volta houve um empate a um golo em casa do Cagliari, numa partida na qual o Hellas conseguiu prolongar a sua sequência de cinco jogos consecutivos a marcar a este oponente.

CÓD 148 Hellas Verona 2.01 Empate 3.23 Cagliari 3.56