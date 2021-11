Hellas Verona-Cagliari: equipa visitante em mau momento

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em mais um jogo na abertura da jornada 15 da Serie A, Hellas Verona e Cagliari encontram-se esta terça-feira no Marc Antonio Bentegodi, num duelo que colocará frente a frente o 10.º Hellas Verona e o 19.º Cagliari.



Com 19 pontos, o conjunto da casa tem 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas e até ao momento marcou 28 golos e sofreu 25. A turma de Verona vem de um desaire diante da Sampdoria, num duelo no qual ampliou para sete o número de jogos seguidos a sofrer golo - mas também marcou. Falando em golos, o Hellas Verona foi o primeiro conjunto a marcar em nove dos últimos dez jogos, sendo que em oito desses dez o marcador teve pelo menos 3 golos.



Quanto aos visitantes, têm 8 pontos, fruto de 1 vitória, 5 empates e 8 derrotas, e marcaram 16 e sofreram 29 golos. Levam seis jogos seguidos sem ganhar e nos últimos 16 sofreu sempre pelo menos um golo. Falando também em golos, cinco dos últimos sete jogos do Cagliari tiveram pelo menos 3 no total, sendo que em quatro dos últimos cinco houve tentos de ambas as equipas.



Em relação ao confronto direto, na época passada houve uma vitória do Verona por 2-0 (fora) e um empate a um. No registo recente, o Cagliari leva nove duelos seguidos a sofrer diante do Hellas, sendo que em sete desses duelos os de Verona foram os primeiros a marcar.

Por Record