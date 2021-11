Hellas Verona-Empoli: empatados na tabela da Serie A

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 178 Hellas Verona 1.7 Empate 3.9 FC Empoli 4.05

Num dos dois encontros que marcam o fecho da 13.ª jornada da Serie A nesta segunda-feira, Hellas Verona e Empoli encontram-se pelas 17h30, num duelo que colocará frente a frente duas equipas empatadas em pontos (16) e que ocupam o 10.º e 11.º postos, respetivamente.Com vantagem na diferença de golos (+4, contra -5), o Hellas Verona chega a este jogo com quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas no registo, sendo que nos últimos quatro duelos não perdeu nenhum. Leva cinco jogos seguidos a sofrer... mas também a marcar. Falando em golos, em sete dos últimos nove jogos viram-se pelo menos 3 golos; em sete dos últimos oito o Hellas foi a primeira equipa a marcar e em seis deles ao intervalo estava na frente.Quanto ao Empoli, vem de três jogos seguidos sem perder e leva já oito seguidos a sofrer. Nos últimos cinco conseguiu também marcar. Em cinco dos últimos sete foi a primeira equipa a sofrer e ao intervalo perdia também em cinco dos últimos sete.Quanto a registos de ausências, apenas o Hellas Verona tem problemas: Gianluca Frabotta, Ivan Ilic, Darko Lazovic, Daniel Bessa e Nikola Kalinic são baixas garantidas.Em relação ao confronto direto, na época passada o Empoli venceu ambos os duelos por 1-0, em jogos nos quais se confirmou a tendência para haver menos do que 3 golos, tal como em seis dos últimos sete duelos.