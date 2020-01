Hellas Verona-Génova: tendência para manter?

Penúltimo colocado na tabela da Serie A, o Génova visita este domingo o reduto do 11.º Hellas Verona, numa partida na qual estarão frente a frente duas formações a viver temporadas bem distintas.



Com 22 pontos, os de Verona tentam dar seguimento ao triunfo diante do SPAL, naquele que foi a sua sexta vitória da temporada. Quanto ao Génova, com 14 pontos, também venceu na última partida que disputou, tendo na altura travado uma seca de mais de dois meses sem ganhar.



Ainda assim, ao contrário desse aspeto positivo, menos bom é o registo fora de casa, já que nessa condição o Genova não venceu nenhum dos últimos 18 duelos (uma temporada completa, basicamente...). Ainda assim, nem tudo é mau na estatística, já que o mesmo Genova vai já em seis jogos seguidos (em todas as provas) sem perder com o Verona - a última derrota foi em 2013/14.



Como será o desfecho desta vez?

CÓD 120 Hellas Verona 2.13 Empate 3.19 Génova 3.3