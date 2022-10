Hellas Verona-Udinese: visitantes estão num grande momento

CÓD 187 Hellas Verona 3,05 Empate 3,4 Udinese 2,2

Encontro da 8.ª jornada da Serie A italiana, com o Hellas Verona a receber a visita da Udinese, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que entraram nesta ronda no 17.º e o 3.º postos, respetivamente.Com 16 pontos, a Udinese está num grande momento, com seis jogos seguidos sem perder e cinco vitórias seguidas. Em termos de golos, nos sete jogos já disputados apenas dois não tiveram 3 ou mais. Em termos de ausências, Adam Masina e Leonardo Buta são baixas certas na turma de Udine.Quanto ao Hellas Verona, tem apenas uma vitória em sete partidas, contando ainda dois empates. Sofreu golos em todos os jogos - nos últimos seis jogos foi sempre a primeira formação a encaixar - e, pelo lado positivo, há a referir o facto de ter o plantel na máxima força.A fechar, note-se que o confronto direto não mostra tendência para muitos golos, já que apenas um dos últimos sete teve 3 ou mais. Curiosamente foi o mais recente, na goleada do Hellas Verona por 4-0 em fevereiro.