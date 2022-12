Helmond Sport-Den Bosch: um jogo que promete golos

CÓD 129 Helmond Sport 2,25 Empate 3,2 FC Den Bosch 2,45

Em jogo da 18.ª jornada do segundo escalão do futebol holandês, Helmond Sport e Den Bosch encontram-se esta sexta-feira numa partida que colocará frente a frente o 19.º e o 16.º colocados, respetivamente.Em melhor posição, o Den Bosch conta com 19 pontos, fruto de 6 vitórias, 1 empate e 10 derrotas. Marcou até ao momento 26 golos e sofreu 32. Não venceu nenhum dos últimos três jogos, sofreu nos últimos sete, sendo que em cinco deles também marcou. Falando em golos, em oito dos últimos dez jogos houve 3 ou mais golos.Quanto ao Helmond Sport, perdeu os últimos dois jogos e tem 15 pontos, fruto de 5 vitórias e 12 derrotas. Em termos de golos marcou 13 e sofreu 31 - é a pior defesa e o pior ataque. Em seis dos últimos oito jogos foi a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso em desvantagem.Quanto ao confronto direto, nas duas últimas temporadas há uma ligeira vantagem do Helmond Sport, com duas vitórias contra apenas uma do Den Bosch, ainda que esses dois triunfos tenham sido em 2020/21, já que na época passada o Den Bosch venceu um jogo e o outro acabou em empate.