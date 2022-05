Helsingborgs-AIK Estocolmo: duelo de extremos na Suécia

Num duelo da 11.ª jornada da Liga sueca, o terceiro colocado AIK Estocolmo visita este domingo, pelas 17h30, o reduto do Helsingborgs, uma equipa que ocupa a última posição da tabela, com apenas 5 pontos e uma vitória em 10 jogos já disputados.



O AIK Estocolmo, por seu turno, está no pódio com 20 pontos, conseguidos através de 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 15 golos marcados e 12 sofridos. Nesse particular, o Helsingborgs tem 8 marcados e 16 sofridos.



No rgisto recente, o Helsingborgs leva seis jogos seguidos sem ganhar e a sofrer e três derrotas seguidas. Em cinco dos últimos seis jogos ambas as equipas marcaram, ao passo que em quatro dos últimos o marcador final teve 3 ou mais golos. Quanto ao AIK Estocolmo, não perdeu nenhum dos últimos sete encontros, período no qual apenas dois jogos tiveram 3 ou mais golos e onde foi o primeiro conjunto a faturar por seis vezes.



Em questão de confronto direto, os últimos quatro jogos mostram vantagem ao AIK Estocolmo, com três vitórias e uma derrota.

