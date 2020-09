Helsingborgs-Kalmar: vencer é necessário

Encontro da 19.ª jornada da Liga sueca, com a receção do Helsingborgs ao Kalmar, num duelo no qual estarão frente a frente o 14.º e o 15.º colocados, respetivamente. Separados por uma posição e 2 pontos, Helsingborgs e Kalmar entram em campo a necessitar de triunfar para escapar às posições inferiores da tabela.



Uma tarefa praticamente obrigatória, especialmente porque frente a frente estarão dois adversários diretos, mas que tem sido difícil de alcançar por ambos os conjuntos. O Helsingborgs venceu apenas um dos últimos dez jogos - empatou quatro e perdeu quatro -, ao passo que o Kalmar triunfou em apenas um, tendo perdido quatro e empatado cinco.



Por outro lado, o Helsingborgs vai em sete jogos seguidos a sofrer golo, tendo sido a primeira equipa a encaixar em cinco dos últimos seis duelos. Quanto ao Kalmar, vem de quatro joogos seguidos sem ganhar e sempre a sofrer golos.



E por falar em golos, de notar que o único confronto do ano entre estas duas equipas teve quatro golos para contar, todos eles marcados pelo Kalmar, numa goleada inesperada por 4-0 em junho.