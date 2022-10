Heracles Almelo-FC Eindhoven: duelo de topo no segundo escalão holandês

CÓD 279 Heracles Almelo 1,67 Empate 3,4 FC Eindhoven 3,65

Duelo de zona superior da tabela no segundo escalão do futebol holandês, com o líder Heracles Almelo a defrontar o terceiro colocado FC Eindhoven, numa partida da 12.ª jornada na qual as duas equipas entram separadas por 3 pontos.Com 25, o Heracles Almelo têm 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, uma delas na partida mais recente. É o melhor ataque, com 29 golos, e também uma das melhores defesas, com 15 golos sofridos. Leva, ainda assim, quatro jogos seguidos a sofrer golo, sendo que há também um outro registo a ter em conta: nos últimos dez jogos do Heracles Almelo apenas um não teve 3 ou mais golos.Quanto ao FC Eindhoven, tem 22 pontos, fruto de 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota, e conta com 20 golos marcados e 10 sofridos no seu registo. A equipa visitante perdeu apenas um dos últimos dez jogos que disputou, numa fase na qual, contando também uma partida de Taça, empatou em quatro jogos.Em termos históricos, este será o primeiro jogo oficial entre as duas equipas.