Hertha Berlim-Bochum: separados por 2 pontos na Bundesliga

CÓD 104 Hertha Berlim 2.17 Empate 3.3 Bochum 3.06

No arranque da jornada 21 da Bundesliga, Hertha Berlim e Bochum encontram-se esta sexta-feira no Olympiastadion, num duelo que colocará frente a frente o 13.º e o 11.º colocados, respetivamente. Com 24 pontos, o Bochum está melhor na tabela, mas o Hertha está logo atrás, à espreita de uma ultrapassagem para subir na tabela.Ainda assim, o registo recente não é propriamente o mais positivo, já que nos últimos quatro encontros não venceu nenhum. Por outro lado, em cinco dos últimos seis embates foi a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso na frente. Nesses mesmo cinco dos últimos seis duelos viram-se também pelo menos 3 golos.Quanto ao Bochum, também tem alguns dados estatísticos em termos de golos a destacar, nomeadamente os quatro jogos seguidos a sofrer, sendo que em cinco dos últimos sete foi mesmo a primeira equipa a encaixar. Em termos de contas totais, apenas dois dos últimos oito jogos do Bochum tiveram pelo menos 3 golos.Quanto ao confronto direto, o Hertha marcou golos ao Bochum nos últimos sete jogos, sendo que em cinco deles conseguiu mesmo chegar ao descanso na frente. Desses sete duelos, refira-se, os de Berlim ganharam cinco, um deles numa partida de preparação. Apesar do bom registo de golos que referimos do Hertha, note-se que nesses sete duelos apenas dois tiveram mais do que 3 golos. Um deles foi na primeira volta, com triunfo do Hertha por 3-1 em casa do Bochum.