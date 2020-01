Hertha Berlim-Bor. M'gladbach: para fechar o ano

Líder surpresa da Bundesliga, em igualdade pontual com o RB Leipzig, o Borussia M'gladbach visita este sábado o reduto do Hertha Berlim, num duelo do campeonato alemão no qual estarão frente a frente o 13.º e o 2.º colocados respetivamente.



Vindo de duas vitórias consecutivas, o conjunto de Berlim deixou recentemente a zona de despromoção e por lá espera ficar-se, ao passo que os de Mönchengladbach tentam neste dulo uma vitória que permita despedir-se dos jogos no presente ano civil no topo da tabela.



Privado de Thomas Kraft e Marko Grujic, o conjunto de Berlim procura a quarta vitória caseira na presente temporada, enquanto que o conjunto forasteiro, sem Torben Muesel e Andreas Poulsen, parte em busca do quinto triunfo fora de portas no campeonato.

CÓD 144 Hertha Berlim 2.85 Empate 3.33 Bor. M'gladbach 2.06