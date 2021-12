Hertha Berlim-Borussia Dortmund: jogo para fechar o ano civil

Hertha BSC Empate Borussia Dortmund

Em jogo da 17.ª jornada da Bundesliga, Hertha Berlim e Borussia Dortmund encontram-se este sábado no Olympiastadion, numa partida que colocará frente a frente o 14.º e o 2.º colocados do campeonato alemão, respetivamente. Este jogo, refira-se, será o último do ano civil para ambas as equipas.Com 34 pontos, o Borussia Dortmund entra em campo vindo de três jogos seguidos sem perder, com duas vitórias (ambas sem sofrer golos) e um empate no registo. Ainda com Raphael Guerreiro em dúvida, o Dortmund não contará neste jogo com Youssoufa Moukoko, Mateu Morey, Manuel Akanji, Jude Bellingham e Giovanni Reyna, tendo ainda em dúvida também Thorgan Hazard, Marcel Schmelzer, Marius Wolf e Roman Bürk. Note-se que oito dos últimos nove jogos do Borussia tiveram pelo menos 3 golos, sendo que sete deles contaram com golos de ambas as equipas.Quanto ao Hertha, está na 14.ª posição com 18 pontos, fruto de 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, com 17 golos marcados e 33 sofridos. A equipa de Berlim venceu somente um dos últimos sete encontros, sendo que desses sete apenas dois tiveram mais do que 3 golos no marcador. Em termos individuais há já a reportar as ausências certas de Lukas Klünter e Rune Jarstein, ao passo que Peter Pekarík, Suat Serdar, Márton Dárdai, Kevin-Prince Boateng e Stevan Jovetic são dúvidas.Em relação ao confronto direto, o Borussia leva cinco jogos seguidos a ganhar, oito sem perder e doze consecutivos a marcar pelo menos um golo. Em cinco dos últimos sete marcou e sofreu, sendo que as duas exceções deram-se nos três duelos mais recentes: vitória por 2-0 na época passada e por 1-0 na anterior.