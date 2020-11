Hertha Berlim-Borussia Dortmund: regressar à ação no campeonato

Com Raphael Guerreiro em dúvida, depois de ter falhado o último jogo da Seleção Nacional, o Borussia Dortmund visita este sábado o reduto do Hertha Berlim, numa partida da 8.ª jornada da Bundesliga no qual terá pela frente o atual 12.º colocado da tabela.



Em terceiro no início da ronda, com 15 pontos, o Borussia Dortmund chega a este jogo na ressaca da derrota diante do Bayern Munique, mas a verdade é que já teve tempo mais do que suficiente para a apagar da memória, até porque já passaram praticamente duas semanas.



Quanto ao Hertha, na última partida antes da paragem até conseguiu a sua segunda vitória da temporada, um resultado que procurará dar seguimento nesta partida, onde terá pela frente um conjunto ao qual não vence desde 2017, num total de seis partidas sem triunfar - quatro derrotas e dois empates.



No confronto direto, refira-se, há a notar que o Hertha sofreu sempre golos nos últimos dez jogos diante do Borussia, ainda que em quatro dos últimos cinco tenha também marcado.



No que a jogadores diz respeito, refira-se que os de Berlim não contarão com Jhon Córdoba e Jordan Torunarigha, ao passo que Lucas Tousar é dúvida. Do lado oposto, para lá da dúvida quanto a Guerreiro, serão baixas Marcel Schmelzer e Dan-Axel Zagadou.

