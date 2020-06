Hertha Berlim-Eintracht Frankfurt: formações com várias baixas para o encontro

O Hertha Berlim recebe, este sábado, o Eintracht Frankfurt, de André Silva e Gonçalo Paciência, em jogo a contar para a 31.ª jornada da Bundesliga, num encontro em que as duas equipas irão apresentar várias ausências por lesão.

No Hertha Berlim, Ascacibar, Matheus Cunha, Javairo Dilrosun, Salomon Kalou, Thomas Kraft, Luca Netz e Marius Wolf são as ausências para esta partida. Já no Eintracht Frankfurt, Gelson Fernandes, Gonçalo Paciência e Sebastian Rode não vão a jogo - os dois primeiros por lesão, o alemão por acumulação de cartões amarelos.

À entrada para esta jornada, o Hertha Berlim posiciona-se no 9.º lugar, com 38 pontos, fruto de dez vitórias, oito empates e 12 derrotas, enquanto que o Eintracht Frankfurt é 11.º classificado, com 35 pontos, após somar dez triunfos, cinco empates e 15 derrotas até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Hertha Berlim registou três vitórias (Hoffenheim, Union Berlim e Augsburgo), um empate (RB Leipzig) e uma derrota (Borussia Dortmund), ao passo que o Eintracht Frankfurt somou dois triunfos (Wolfsburgo e Werder Bremen), um empate (Friburgo) e duas derrotas (Mainz e Bayern Munique).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Hertha Berlim com três triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas formações, tendo-se registado ainda dois empates.