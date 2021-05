Hertha Berlim-Friburgo: equipa da casa pode respirar melhor

Em posição aflita na tabela, o Hertha Berlim pode respirar um pouco melhor esta quinta-feira, quando pelas 17h30 receber a visita do Friburgo, num dos dois jogs que ainda tem em atraso na Bundesliga. Com 27 pontos, os de Berlim está a 2 do 16.º e 3 do 17.º, pelo que a possibilidade de se salvar é real, mas obriga a puxar dos galões.



VIndo de quatro jogos seguidos sem perder - com três empates seguidos - o Hertha sofreu golos nos últimos três encontros que disputou, mas a verdade é que marcou... nos últimos quatro. O problema acabam por ser as inúmeras baixas - Luca Netz, Dedryck Boyata, Marvin Plattenhardt, Dodi Lukébakio e Rune Jarstein.



Quanto aos visitantes, têm duas baixas Chang-Hoon Kwon e Lino Tempelmann, sendo que estão já tranquilos na tabela, mercê dos seus atuais 41 pontos. Não podem chegar à Europa, mas também não podem descer, pelo que nesta fase o que vier... é ganho. E por falar em ganhar, note-se que o Friburgo ganhou os últimos dois duelos diretos, o mais recente dos quais por 4-1.

CÓD 141 Hertha Berlim 1.92 Empate 3.38 Friburgo 3.38