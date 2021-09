Hertha Berlim-Greuther Fürth: duelo da zona inferior da Bundesliga

Duelo de aflitos na abertura da 5.ª jornada da Bundesliga, com o antepenúltimo Hertha Berlim a receber no Olympiastadion a visita do último Greuther Fürth, num encontro entre duas equipas com 3 e 1 ponto, respetivamente.



Em melhor posição, o Hertha Berlim surge neste jogo vindo da única vitória que conseguiu até ao momento - triunfo por 3-1 sobre o Bochum -, ao passo que o Greuther Fürth chega a esta partida na sequência de duas derrotas consecutivas.



Olhando às estatísticas, o Hertha, que neste jogo não contará com Stevan Jovetic, Lukas Klünter, Davie Selke, Krzysztof Piatek e Rune Jarstein, leva quatro pratidas seguidas a sofrer golos, ainda que curiosamente em quatro das últimas cinco tenha sido a primeira a marcar. Em seis dos últimos sete jogos que o Hertha disputou houve pelo menos 3 golos.



Quanto ao Greuther Fürth, neste jogo sem Jessic Ngankam e Gideon Jung, vem numa série de dez jogos seguidos sem vencer e quinze a sofrer. Em cinco dos últimos seis foi a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso atrás no marcador. Por outro lado, houve pelo menos 3 golos em cinco dos últimos sete jogos que disputou.



Este será o terceiro encontro na história recente entre estas duas equipas, havendo por agora duas vitórias do Hertha, ambas por 2-0. À terceira será de vez para o Greuther Fürth.

