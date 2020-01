Hertha Berlim-Schalke 04: arranca a jornada na Bundesliga

No arranque da jornada 20 da Bundesliga, Hertha Berlim e Schalke 04 encontram-se esta sexta-feira no Olímpico, num encontro no qual estarão frente a frente o 13.º e o 6.º respetivamente.



Mais bem colocada na tabela, a equipa visitante chega a este encontro vinda de uma goleada em casa do Bayern Munique, por 5-0, um resultado que certamente quererá corrigir neste duelo, no qual estará uma formação que, em sentido inverso, vem de um triunfo moralizador diante do Wolfsburgo, fora de casa, por 2-1. Curiosamente, antes dessa partida os de Berlim também foram goleados pelo Bayern, no caso por 4-0.



Na primeira volta, refira-se, o Schalke 04 venceu por 3-0 em casa, num encontro marcado pelos dois autogolos (marcados por Stark e Rekik).

CÓD 143 Hertha Berlim 2.56 Empate 3.15 Schalke 04 2.48