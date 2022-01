Hertha Berlim-Union Berlim: dérbi de Berlim na Taça da Alemanha

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dia de dérbi de Berlim na Taça da Alemanha, com um duelo a disputar no Olímpico entre o Hertha e o Union, duas equipas que até ao momento estão a assinar épocas algo distintas na Bundesliga. O Hertha, com 22 pontos, é 13.º, ao passo que o Union, com 31, está no 5.º posto. Mas a história aqui é outra, é duelo de taça a apenas uma partida, pelo que tudo pode acontecer.



Ainda assim, note-se que o melhor momento é mesmo do Union, com quatro jogos seguidos sem perder - duas vitórias e dois empates -, enquanto que o Hertha nesses mesmos quatro encontros perdeu dois, empatou um e ganhou outro.



Em termos de confronto direto, o Union foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos, sendo que nessa meia dúzia de partidas o balanço é de duas vitórias para cada lado e dois empates. N oduelo mais recente, jogado em novembro, o Union venceu por 2-0. Como será a desforra?

Por Record

Temas

berlim

olímpico

hertha

union

bundesliga