Hertha Berlim-Union Berlin: rivais da capital alemã defrontam-se

Hertha Berlim e Union Berlin defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Bundesliga, em mais um jogo após este regresso do campeonato alemão à 'normalidade'.

À entrada para esta ronda, o Hertha Berlim posiciona-se no 11.º lugar, com 31 pontos, fruto de oito triunfos, sete empates e onze derrotas, enquanto que o Union Berlin encontra-se na 12.ª posição, com 30 pontos, após somar nove triunfos, três empates e 14 derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Hertha Berlim registou dois triunfos (Paderborn e Hoffenheim), dois empates (Düsseldorf e Hoffenheim) e uma derrota (Colónia), ao passo que o Union Berlin somou um triunfo (Eintracht Frankfurt), um empate (Wolfsburgo) e três derrotas (Bayer Leverkusen, Friburgo e Bayern Munique).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Union Berlin contra apenas um do Hertha Berlim nos últimos cinco duelos entre ambas as formações, partidas que acabaram, em quatro ocasiões, com golos de ambas as partes.